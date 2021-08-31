Жители Пограничного округа обсудили свои проблемы с губернатором Приморья

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31 августа 2021, 05:22

фото Антон Балашов

Общение с главой исполнительной власти края Олегом Кожемяко прошло в режиме онлайн-встречи накануне, 30 августа. В разговоре с людьми также приняли участие руководители и представители ключевых ведомств регионального правительства.

В ходе общения обсуждались самые насущные для населения Пограничного муниципального округа вопросы: развитие систем здравоохранения, образования, ремонт дорог…

Так, жители Пограничного высказали просьбу построить в посёлке новую современную школу, которая бы заменила старые школы. Эскизный проект уже готов. Новая школа могла бы не только повысить комфорт учеников и педагогов, но и сократить расходы на эксплуатацию здания и охрану.

«Идея хорошая, я не против. Давайте взвесим всё, посмотрим на наши возможности, возможности федерального финансирования, спонсорской поддержки», – отметил Олег Кожемяко.

Губернатор поручил краевому министерству образования изучить этот вопрос и подготовить варианты его решения.

Когда разговор зашёл о дорогах, жители муниципального округа обратили внимание на аварийное состояние моста в селе Богуславка на трассе Уссурийск–Пограничный. Как пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Алексей Игнатенко, по ремонту моста заключили контракт с проектировщиком, в настоящее время идёт экспертиза проекта. Олег Кожемяко предложил рассмотреть возможность применения при работе современных технологий, значительно удешевляющих объект при заданном уровне надёжности.

Завершая встречу, Олег Кожемяко отметил важность планомерной работы, направленной на повышение уровня жизни населения Приморского края.

«Мы понимаем, для чего мы это делаем. Мы делаем это ради наших жителей, ради наших земляков и будем продолжать эту работу – вместе с вами, шаг за шагом, чтобы были видны качественные изменения», – подчеркнул губернатор Приморья.

Напомним, в крае реализуется региональная госпрограмма «Развитие образования Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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