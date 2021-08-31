Здравоохранение Приморья в этом году вновь получит земских специалистов

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31 августа 2021, 05:07

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

49 врачей и 22 медработника среднего звена придут в этом году работать в медицинские учреждения Приморья. По федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» каждый из них получит единовременные выплаты в размере одного или двух миллионов рублей.

Реализация мотивационных программ по «земству» а Приморье осуществляется с 2019 года в софинансировании со стороны федерального (88 %) и краевого (12 %) бюджетов. В прошлом году благодаря реализации федеральных программ в лечебные учреждения Приморского края трудоустроилось 79 медработников, отметили в министерстве здравоохранения Приморского края. В этом году на эти цели выделено 109 миллионов рублей.

Уже сегодня 15 специалистов пополнили кадровый состав Октябрьской, Пограничной, Михайловской, Красноармейской, Арсеньевской, Спасской, Анучинской, Дальнегорской, Хорольской больниц. Фельдшеры пришли в фельдшерско-акушерские пункты и отделения скорой медицинской помощи, врачи – в лечебно-диагностические отделения поликлиник и стационаров, а также в участковую службу.

«До конца года семьдесят один специалист будет трудоустроен в краевые лечебные учреждения. Врачи получают единовременную компенсационную выплату в размере двух миллионов рублей в случае трудоустройства в сельскую местность или один миллион – при трудоустройстве в город с численностью населения до пятидесяти тысяч человек. Фельдшеры, которые едут работать в сельскую местность, получают «подъёмные» в размере одного миллиона рублей, а прибывающие в малые города – пятисот тысяч рублей», – отметила заместитель председателя краевого правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Увеличение обеспеченности населения Приморского края врачами – одна из задач госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы. В ходе её реализации для нужд отрасли ведётся целевая подготовка специалистов в Тихоокеанском государственном медицинском университете. На сегодняшний день для учреждений здравоохранения Приморья по программам высшего образования «специалитет» на различных курсах вуза обучаются 739 студентов, в целевой ординатуре – 113 врачей.

Как отметили в краевом минздраве, студентам и ординаторам, обучающимся по целевому договору, медицинские учреждения выплачивают ежемесячную стипендию в размере от 500 рублей до 7 тысяч рублей.

Ежегодно увеличивается и приём абитуриентов в медицинские колледжи. Так, в этом году на бюджетные места поступили 655 ребят, тогда как три года назад набор был чуть более 500 человек.

Для социальной поддержки медиков в Приморье реализуются региональные меры. Так, молодой врач-специалист получает ежемесячную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей до достижения пятилетнего стажа непрерывной работы на врачебных должностях. По 10 тысяч рублей ежемесячно получают и врачи-специалисты, работающие в медучреждениях, расположенных на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера. Мера социальной поддержки медицинских работников в виде единовременной денежной выплаты от 200 тысяч до 1,4 миллиона рублей выплачивается специалистам с учётом их специализации и района трудоустройства. Также в Приморье предусмотрены ежемесячная компенсация найма жилья, выплаты за выявление онкологических заболеваний на ранней стадии, поддержка наставников молодых специалистов.

На все указанные выплаты из краевого бюджета в первом полугодии 2021 года направлено 137,4 миллиона рублей.

«С начала этого года в Приморье реализуется программа модернизации первичного звена. Капитально ремонтируются поликлиники, строятся новые медицинские объекты, идёт глобальное укомплектование медицинским оборудованием, рабочие места специалистов оборудуются согласно бережливому производству. Это важно для кадров, которые планируют прийти в здравоохранение края», – подчеркнула глава краеовго минздрава Анастасия Худченко.

Решение кадрового вопроса – важнейшая составляющая регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение».

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