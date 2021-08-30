Китайские эксперты считают, что коронавирус в Ухань могли завезти поставщики полуфабрикатов из других стран
30 августа 2021, 22:47Источник:
ТАСС
Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая (CDC) провели эпидемиологические исследования и подтвердили, что коронавирус был завезен в провинцию Ухань из других стран или регионов с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов.
Такое заявление сделала представитель CDC Ма Хуэйлай. Китайские эксперты сравнили информацию о больных COVID-19 в Пекине и Даляне с образцами, собранными на упаковках с полуфабрикатами, и исследования показали, что коронавирус мог попасть вместе с продуктами из другой страны или другого региона КНР, - пишет Global Times. Как отметили специалисты, в некоторых регионах Китая признаки коронавируса были обнаружены раньше, чем в Ухане.
По данным экспертов, замороженные продукты, зараженные геномом коронавируса, транспортировали в Китай из Европы и США.
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