В Ставропольском крае из-за напряженной ситуации с COVID-19 все массовые мероприятия отменены до октября

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30 августа 2021, 22:06

Владимир Владимиров, фото: vk.com/vladimirvladimirov5807

В Ставропольском крае из-за напряженной эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 власти региона отменили все массовые мероприятия до октября.

Об отмене массовых мероприятий объявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе «Прямой линии» с жителями региона. В понедельник Владимиров в Инстаграм поделился "актуальной информацией о ситуации с коронавирусом на Ставрополье".

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"За сутки количество выздоровевших увеличилось и составляет в целом уже 61 953 человека. Однако число заболевших тоже выросло. К сожалению, есть смертельные исходы", - написал глава региона. Владимиров выразил соболезнования родным скончавшихся.

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"Остановить COVID-19 поможет вакцинация", - считает глава края. Владимиров также рассказал о реабилитации переболевших коронавирусом в здравницах региона.

Владимиров опроверг предположения о якобы планируемом начале учебного процесса в дистанционном формате.

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