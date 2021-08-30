Анастасия Ракова назвала условие для перехода на дистанционное обучение школьников

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30 августа 2021, 21:47

Анастасия Ракова, фото: Alexander Kulebyakin, globallookpress.com

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что режим обучения в школах 1 сентября начнется традиционное, в очном формате. Переход на дистанционное обучение могут организовать, если все родители в классе подпишут заявление.

Как объяснила Ракова, «дистанционное образование может использоваться как дополнение к очному формату, оно может распространяться на случаи, когда ребёнок учится по какой-либо индивидуальной программе, но, в первую очередь, если школьник заболел или у ребенка профессиональные занятия спортом, которые требуют большого отрыва от процесса обучения.

Заммэра подчеркнула, только если родители всех учеников в классе единогласно напишут заявление на имя директора, что они хотят учиться не в очном формате, а дистанционно, по решению школы такой формат может быть организован.

Ракова также напомнила, что если кто-то из учеников в классе заболел, то всех его одноклассников сажают на карантин, и они учатся дистанционно.

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