Латвия: салон красоты против забора и танков

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30 августа 2021, 21:16 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в сети салонов красоты. По мнению чиновников, ущерб бюджету страны нанесен в размере более 844 тысяч евро!

Такую информацию выдала Служба государственных доходов латвийским СМИ.

Суть дела. В августе департамент налоговой и таможенной полиции СГД провели 20 обысков в сети салонов красоты. Обыски проводились в Риге, Юрмале и других районных городках Латвии.

При обыске были обнаружены и изъяты наличные в размере 9000 евро, которые, по мнению чиновников, пытались скрыть во время обыска, выбросив в мусорное ведро. В ходе первоначального досудебного расследования выяснилось, что с октября 2019 года по июль 2021 года компания не фиксировала полную сумму заработной платы в регистрах бухгалтерского учета и неофициально выплачивала неучтенную часть заработной платы сотрудникам. Компания, как утверждает СГД, представила в налоговою администрацию документы, содержащие ложную информацию о заработной плате, таким образом, не уплатив подоходный налог с населения, и не делая обязательные взносы государственного социального страхования. Ущерб, нанесенный государственному бюджету, составил более 844 000 евро. Возбуждено уголовное дело.

Разумеется, есть мнение СГД. Мол, вот как мы работаем! Всех выведем на «чистую воду».

В Латвии, при правительстве Кришьяниса Кариньша «придумывают» все новые и новые варианты, чтобы «вытащить» деньги из людей. В прошлом году, например, справно, видимо, по «тихому указанию», работали коллекторские фирмы и судебные исполнители. Время же было «благодатное»: все организации закрыты для посетителей и только человек может отправить письмо… Схема «выкачивания» денег у людей государственными структурами Латвии не знает равных! Разгар пандемии, практически никто не работает, денег нет, но коллекторские фирмы и судебные исполнители, конечно, «в строю»: используют закон себе во благо! Они работают на удалении! А, что это значит? Это означало в Латвии то, что большинству латвийцев стали приходить письма о долге… Пятнадцатилетней, двадцатилетней и т.д. давности. Понятно, что люди не могли понять, о чем идет речь! А выяснять, простите, времени не было: ушлые судебные исполнители и коллекторские фирмы (видимо, работая сообща) «включали» закон – две недели на ответ! Но организации же, где можно было что-то выяснить, работали на «удаленке», и получить от них ответ в положенный срок, увы, частенько не удавалось! А это значит, что человеку моментально арестовывали счета, накладывали отягощение на имущество и он вынужден был платить даже за уже несуществующие долги (или выплатил или срок взыскания истек). А потом «выходит» информация, что судебные исполнители принесли в государственную казну более 230 миллионов евро за 2020 год! И это в период пандемии!

А, что же правительство Латвии?

Оно молчало!

Журналисты поднимали не раз этот вопрос, но никакого ответа не дождались!

Кстати, Балтийское бюро «Аргументы Недели» задавало подобные вопросы политикам… И знаете, какой ответ был? Титулованные юристы, политики… соглашались… Были и те, которые говорили: «Бандиты просто!», но ничего не менялось! Один раз мне дама-политик из Даугавпилса сказала: «Вы не понимаете, если они «собирать» не будут деньги, то им тоже есть нечего будет!» Круто!

А еще круче было, когда латвийцы повально стали жаловаться в Центр защиты прав потребителей на одну коллекторскую фирму, которая рассылала письма такого содержания – «прекрасное время сейчас, чтобы выплатить долги!» Более оголтелого цинизма сложно представить?

А, что правительство Латвии?

Молчало! Они же тоже «есть» хотят!

Это происходило в прошлом году.

В этом – другой «распил»!

Намедни, министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страна закупает новые бронемашины, а сумма составляет 200 млн евро! Из какого кармана оплачивать технику будет г-н Пабрикс?

Опять же, требуется забор на латвийско-белорусской границы… Поди, обойдется в миллионы! Евросоюз требует, видимо, отчеты, а где деньги взять?

Я понимаю так! Правительство г-на Кариньша сказало «фас» СГД! Любыми путями «добыть» денег! Насколько в данном случае виновны салоны – сложно сказать, нет информации, но «приемы» по выкачиванию денег вполне предсказуемы!

Мне понравилось, как мой знакомый высказался по данному поводу… Блеск!

«В Латвии власть захватили дворники и до цирюльников докопались. Начали со столбиков Стакиса: мыли каждый за 18 евро до европейского блеска. Потом переключились на сухие туалеты. Закончили с отхожими местами. А теперь решили «дать в глаз» красоте неописанной…»

Вот так и живет гордая, независимая Латвия! По принципу: прав тот, у кого власть! Остальным – молчать и исполнять!

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