Новые учебники по истории для школьников под редакцией Мединского представлены в Москве

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30 августа 2021, 19:14 Источник: РИА Новости

Владимир Мединский, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Новые учебники по отечественной и мировой истории для учащихся 5-10 классов под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО), бывшего министра культуры Владимира Мединского представили в понедельник в Москве.

Советник председателя РВИО Андрей Назаров на презентации учебников по истории рассказал, что около 10 лет назад в переговорах с издательствами, с учёными, академиками Владимир Мединский начал поднимать тему необходимости создания принципиально нового учебника, в котором были бы заложены две основные идеи.

Первое - гуманитарные науки - это не просто свод данных. Учебник должен не только образовать, но и воспитывать. Как отметил Назаров, тогда это казалось идеей даже отчасти экзотической, а ныне это принято в качестве стандарта, который будет осуществляться с 2022 года.

По словам советника Мединского, вторая особенность новых учебников - принцип "синхронизации истории", раскрывающий, как события истории России коррелировали с историей мировой.

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