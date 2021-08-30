Генпрокуратура РФ зафиксировала рекордное количество выявленных коррупционных преступлений

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30 августа 2021, 19:00 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Генеральная прокуратура Российской Федерации зафиксировала рекордное за восемь лет количество выявленных коррупционных преступлений. Судя по информации ведомственного портала правовой статистики, половина из преступлений приходится на взятки.

В сообщение указано, что в 2021 году зафиксировано 24,5 тысячи преступлений коррупционной направленности. В сравнении с 2020 годом таких преступлений стало больше на 16,5%.

В Генпрокуратуре раскрыли, что около половины таких преступлений (12,1 тысячи) приходится на факты взяточничества. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей, число случаев мелких взяток выросло на 26%. Больше всего таких преступлений зарегистрировано в Пермском (240, рост в 3,3 раза), Ставропольском (169, рост в 1,5 раза) краях и Санкт-Петербурге (135, рост в 5 раз).

По данным ведомства, к августу размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, увеличился с 32,4 миллиарда рублей до 39,4 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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