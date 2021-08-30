Глава правительства Крыма поделился эмоциями от посещения продуктового магазина

И понял в какую трубу улетают деньги из семейного бюджета и заявил что-то типа «Так жить нельзя». И это с его-то зарплатой!
Юрий ГОЦАНЮК был в командировке в Керчи и то ли просто шел мимо рынка и зашел, то ли решил побаловать себя вечером ростбифом, но цены на рынке его ошеломили. Как профессиональный председатель колхоза ГОЦАНЮК заявил: «Цены крайне завышены!», что потом повторил это у себя в соцсетях.
Кем завышены, когда и по какому поводу он разбираться не стал, а велел в ближайшее время провести напротив рынка сельскохозяйственную ярмарку. Тем самым ГОЦАНЮК проявил себя самоучкой экономистом-рыночником – стал сбивать цены посредством конкуренции.
Но ярмарка пройдет, ГОЦАНЮК уедет, а цены выдохнут и снова будут расти.
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