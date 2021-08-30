В Челябинске на линию вышли новые трамваи

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30 августа 2021, 18:18 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Фото Олега Каргаполова, «Вечерний Челябинск»

Городской электротранспорт будет модернизирован.

Трамваи, изготовленные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, недавно прошли обкатку и теперь готовы перевозить челябинцев. Первыми новый транспорт оценили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, мэр города Наталья Котова, министр транспорта Алексей Нечаев и другие представители администрации и правительства. Об этом сообщает издание «Полит 74» с отсылкой на телеграм-канал «Челябинск сегодня».

По словам губернатора Алексея Текслера, челябинский электротранспорт будут модернизировать за счет привлечения инфраструктурных кредитов. В планах — ремонт путей, контактной сети и строительство депо. Глава региона особо подчеркнул, что параллельно должны расти доходы работников сферы общественного транспорта.

Также обновление будет продолжено в Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Троицке.

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