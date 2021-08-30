Что общего у латвийского премьера Кариньша и француза Людовика ХIV

Аргументы Недели → Общество 13+

30 августа 2021, 18:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Намедни, устав размышлять о налоговой системе Латвии, я наткнулась в интернете на французский сериал «Версаль»… Решила вновь окунуться во времена правления «Короля-солнца». Нет, я не буду обсуждать зрелищность сериала (просто блеск!), а поделюсь своими мыслями о том, какие мысли мне пришли в голову после просмотра.

Всем известно, что Людовик ХIV просто мечтал увековечить себя во всем – от медалей до зданий и скульптур. Один Версаль чего стоит! Кстати, все счета, которые связаны со строительством Версаля, сохранились до нашего времени: сумма, учитывающая все расходы, составляет 25 725 836 ливров (1 ливр соответствовал 409 г серебра). Разумеется, пересчет на современные финансы, увы, невозможно произвести с точностью, но как говорят историки, получается приблизительно 259, 56 миллиардов евро. Внушительно!

На какие же деньги «строил» Версаль французский король?

А вот тут стоит вспомнить о налоговой системе, которая «царила» при дворе «Короля-солнца»!

Вспомним, что правление Людовика ХIV ознаменовано не только строительством Версаля, но и долгой и жестокой войной со всей Европейской коалицией: голландцы были очень несговорчивы и требовали за мир такую высокую цену, что развал государственных финансов был неизбежен. Королевская казна была в критической ситуации. Вот тогда «Король-солнце» ввел принцип революционного обложения налогами французов! Король решает установить фиксированный налог на доходы – десятая часть дохода. Новый сбор налагается на всех: и на простых людей, и на привилегированных. Понятно, что простой народ взбунтовался: мизерная оплата труда, изматывающая работа, нищета и т.д.

Мне очень понравилась одна сцена из сериала «Версаль»: Людовик спрашивает своего «обувных дел мастера» из простых: «А как живут сейчас мои люди? Что говорят?» Ему мастер «из простых» отвечает, что, мол, голодает и платить такие налоги не может… Нет разницы в том, что заплатит налоги и останется голодным, или не имеет работы и тоже живет в бедности. Но король удивляется: «А строительство Версаля? А строительство дорог? А торговля с другими странами? Это же все требует денег! Надо платить! Не хотят – возьмем! Я взошел на трон не для того, чтобы ублажать народ! Я призываю своих подданных к выполнению общественного и гражданского долга!»

И тут меня, простите, «переклинило»: где-же я это слышала в современном «варианте»? О долге, единении, повышении налогов… Конечно, в речах американского премьера Латвии Кришьяниса Кариньша! Нынешний глава парламента призывает людей к «пониманию» ситуации, единству и терпению! Но при этом непомерно повышает налоги!

Кстати, в 2019 году премьер Кришьянис Кариньш официально заявил (информация из латвийских СМИ), что изменения в налоговой системе сейчас рассматривать не стоит! В 2019 году правительство и Сейм приступили к работе над бюджетом 2020 г., денег в котором существенно меньше, чем хотели бы министерства: правительству хотелось бы дополнительно получить около миллиарда евро еще!

И «грянул» 2020 год! Что видим?

В Латвии осваивают европейские средства, выделенные на борьбу с последствиями ковида. На кону аж 1, 6 млрд евро! Это был только первый транш! Напомню, что Европейский союз принял решение совместно занять на рынках капитала 750 миллиардов евро. Что получит Латвия? От этого «пирога», который называется Фонд восстановления Латвии, в течение семи лет полагается более десяти миллиардов евро! Я прекрасно помню, как евродепутат от Латвии Инесе Вайдере, почуяв «сладенькое», в радостном «возбуждении» рассказывала местным СМИ, что, дескать, Латвию не забыли, а дали денег! И теперь мы заживем!

А, что же тогда говорил премьер Кариньш?

Смахивая скупую «мужскую» (простите, без «» о нем писать не могу – личное мнение) слезу заявил, что «денег у нас не просто много, а много как никогда!»

Тогда я не поняла!!! А зачем же поднимать налоги и душить людей? Я смотрю на этот вопрос с точки зрения обычного человека! Прошу учесть, не политика, не государственного чиновника, ни «личного к правительству» экономиста или политолога, а обычной женщины, матери, жены!

Правильно ли я понимаю, что повышают налоги в Латвии для того, чтобы отдать государственные долги? Государственный долг Латвии (на сегодня) составил почти 17 млрд евро! А где же те деньги, которых «не просто много, а много как никогда!»? Разве они ушли на те пособия в 200 евро пенсионерам (не всем!) или детям 500 евро(не всем!)? Это мизер по сравнению с теми млрд. евро, которые получила Латвия! А может, государство поддерживает производство в Латвии? А какое производство? Его нет! Только мизер! Такого размаха, как было у «Радиотехники», «ВЭФа» и т.д. – нет! Простите, забыла! Государство вкладывает миллионы в «убыточно-прачечное» предприятие, airBaltic! Но и те 250 мил евро, и 90 мил евро – «мелочь» по сравнению с теми деньгами, которые получила и получает Латвия! Где деньги, господа латышские чиновники? Народ должен знать!

Но вспомним слова Людовика ХIV: «Я взошел на трон не для того, чтобы ублажать людей!»

А знаете, какие последние слова Людовик произнес в своей жизни?

«Я слишком любил войну и здания!»

Что касается войны, то тут есть много общего у правительства Латвии и короля: небольшое государство Латвия потратила 133 миллиона евро на войну в Афганистане! Такую информацию получили депутаты из партии «Согласие», когда сделали запрос министру обороны Латвии Артису Пабриксу. Ой, господа! Объясните неразумной, а на «шо» пошли «енти» деньги? От Латвии было 64 (?) военных в Афганистане и четверо погибших. Эти же деньги шли из казны Латвии! Как они использовались? Нет, серьезно! Я не говорю сейчас о моральной стороне вопросы (кто и зачем отправил латвийских ребят в Афганистан?), а спрашиваю о деньгах! Латвийцем же платить за это все нужно будет!

Как Людовик ХIV «выбивал» налоги с тех, кто не хотел платить?

Жесткими методами: в города направляли бравых ребят, которые физически выбивали деньги!

Как происходит это в Латвии?

Налоговая служба не дремлет! Все жестко: не заплатил, не доплатил, не досчитались денег (СГД) – арестовывают счета, «натравливаются» судебные исполнители и коллекторские фирмы! Разница в том, что, простите, рожи, как при Людовике, не бьют!

Что мы еще видим в 2021 году?

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил «своим подданным», что в стране стартует очередная налоговая реформа. В этот раз речь идет о введении минимальных взносов обязательного социального страхования… Если коротко, то фактически правительство Латвии обложили налогом неполученную прибыль! Разумеется, по словам г-на Кариньша это делается исключительно на благо населения!

Вспомним короля Людовика! Он же ввел «десятину» и с высшего класса, чтобы простые французы видели это и платили, конечно! Мол, все платят! Все будут платить налоги! Забота, однако.

Чем все закончилось во Франции – знаем! Народ терпел долго, а потом, простите, «снес башку» на гильотине… Правда, это случилось позже, с Людовиком ХVI, но «пример» же есть…

Знаете, а если так рассудить, то «Король-солнце» оставил своим потомкам Версаль, равного по величию, роскоши до сих пор нет (подобие дворцы Сан-Суси, Шенбрунн, Рундале…), который приносит и сейчас немалый доход Франции! От туризма, например!

«Король-солнце» оставил своим потомкам великолепие, историю и доход… А, что оставит после себя правительство премьера Кариньша? Я понимаю, что долги… и проклятие…

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