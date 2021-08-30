В Мурманской области полиция установила личности подростков, которые убили котенка

Мурманская полиция установила личности подростков, которые в городе Кола убили котенка. Подозреваемых 13-летнего и 15 -летнего подростков могут отправить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей из-за того, что они утопили и издевались над телом животного.
Видеозапись появилась в соцсетях. История жестокого обращения с котенком вызвала широкий общественный резонанс. Правоохранители начали поиски живодеров.
Следователи решили отказать в возбуждении уголовного дела, поскольку подростки не достигли возраста привлечения уголовной ответственности.
Сотрудники полиции готовят материалы в суд о решении вопроса о направлении подростков-живодеров в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей за совершение общественного опасного деяния.
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