ТОП-5 самых богатых кандидатов в Госдуму от «Единой России»

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30 августа 2021, 18:12 Источник: Сканер

ТОП-5 самых богатых кандидатов в Госдуму от партии «Единая Россия». И возглавляет его кандидат от Калининградской области Андрей Горохов с состоянием в 7,5 миллиарда.

Последние десять лет он плотно связан с фармацевтическим бизнесом. Владеет земельными участками, квартирами и недвижимостью в Австрии, Москве, Рязанской и Калининградской области.

На втором месте - кандидат от Воронежской области Александр Князев и его 2 миллиарда. Владеет 147 земельными участками и самым большим автопарком. В собственности – прицепы, тракторы, свеклоуборочный комбайны и легковые автомобили исключительно марки «Mercedes-Benz».

Дальше идет Леонид Симановский, его состояние оценивается в 1,5 миллиарда. Владелец квартир на Кипре и в Подмосковье. Ему также принадлежит несколько катеров. Является создателем фонда «Дар», через который проводились деньги на строительство резиденций кремлевских чиновников.

Чуть ниже - Владимир Гуриев и его 1,2 миллиарда. Генеральный директор Новоангарского обогатительного комбината и президент ФК «Алания». В собственности – 30 земельных участков, 3 дома, 2 квартиры и 16 нежилых помещений. Предпочитает автомобили марки «Mercedes-Benz» и «Porsche». Баллотируется от Северной Осетии.

Ну и замыкает список со скромными 900 миллионами потомственный депутат Бекхан Агаев. Его отец – Ваха Агаев тоже сидит в депутатском кресле. Владеет тремя элитными квартирами в Москве, стоимость которых может достигать 1.8 миллиардов. Выдвигается от Московской области.

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