Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о катастрофической ситуации с уборкой улиц на полуострове и вывозом мусора

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30 августа 2021, 17:37 Источник: Интерфакс

Сергей Аксенов, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник заявил о катастрофической ситуации с уборкой улиц для большинства городов региона и вывозом мусора в республике. По словам главы Крыма, ситуация катастрофическая и по своевременному освобождению от мусора контейнерных площадок, их рациональному расположению.

Аксенов сообщил об увольнении с должности директора руководителя государственного унитарного предприятия "Крымэкоресурсы" , которое занимается вывозом твердых коммунальных отходов, Дениса Попко. Его заменил Александр Шимко. Глава Крыма выразил надежду, что новый руководитель наладит работу, наведет порядок в работе предприятия.

Сергей Аксенов выезжал в Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию для того, чтобы лично оценить ситуацию с санитарным состоянием территорий. Оказалось, что часть контейнерных площадок переполнена, на улицах лежат кучи строительного мусора, навалы сухих веток.

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