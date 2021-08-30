Война «Мужского государства» и сети ресторанов: В ФСБ поступило сообщение о минировании всех московских «Тануки»

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30 августа 2021, 17:43

Фото: соцсеть

Война «Мужского государства» и ресторанов «Тануки» продолжается. В ФСБ поступило сообщение о минировании всех московских заведений сети. Причиной вражды стали рекламные посты ресторана, в которых были чернокожие парни.

И это не понравилось лидеру «МГ» Владиславу Позднякову. Он призвал своих последователей забрасывать гневными письмами руководителей ресторанов, оскорблять сотрудников, ломать оборудование и заказывать еду на несуществующие адреса. Распробовав схему фальшивых заказов, они выдвинули ультиматум и Яндекс.Еде, пообещав заспамить работу службы доставки, если те не удалят ресторан из приложения.

Но команда «Тануки» оказалась не робкого десятка. Они сообщили, что не сольются как «Вкусвилл» и попросили Дурова заблокировать в Telegram «канал фриков». «На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди – представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций. Уверены: ни один из этих признаков не является для человека определяющим», - заявили сетевики.

И вот - новые нападки. Прямо сейчас московские рестораны «Тануки» проверяют кинологические службы УВД, ищут возможные взрывные устройства. Работники самого ресторана иронично относятся к происходящему и угощают полицейских кофе.

Чуть позже сам Поздняков опроверг свою причастность к сообщениям о минировании, но исключить, что это кто-то из его последователей пока нельзя.

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