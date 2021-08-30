Последний из Могикан: на Сахалине умер Геннадий Шепарев

Аргументы Недели → Общество 13+

30 августа 2021, 16:57 Валентин Кульбаков

Печальная весть: от обширного инфаркта умер на 69 году жизни давний руководитель регионального выпусков "Аргументы недели - Сахалин" Геннадий Шепарев.

Работать с ним, скажу откровенно, было не просто: нужно было обходиться без румян и пудры. Оперируя только реальными и часто нелицеприятными фактами, логикой и здравым смыслом. То есть, по сути легко, хотя и необычно. Потому что совсем не приходилось ущемлять главного внутреннего цензора - совесть. И не существовало запретных тем, как и табуированных должностных персон. Диво дивное: в отдельно взятой области жила свобода пера. Причём полная. Неслыханное дело по нынешним временам.

Беру подшивку номеров, открываю наугад и читаю первый попавшийся материал - "Параллельная реальность". Об аховом положении в островной медицине. Экономя место, приведу говорящие заголовки главок:" Спекулянты талонами", "Туберкулёз процветает", "Слизистые каши и пустые супы". На дворе стоял декабрь 2014-го. А многое ли изменилось с тех пор?

Или вот "Контрасты денежной нивы" здесь он всегда живой, Генналий Шепарев, рассказывает, как "вновь и вновь выбираем тех, кто ни себя, ни близких не обидит, а нам расскажет что фонарь в нашем дворе за казённый счёт - это исключительно личная его заслуга".

Но вот "спросить публично: эй, ребята, вы не сильно увлеклись за наш счёт? - этого нет".

Да, фамилия Шепарев известна в островной столице, наверное, многим, а одна из улиц даже носит имя его отца-фронтовика Александра Александровича Шепарева.

Геннадий Александрович, как видим, тоже успел оставить о себе добрую память. В том числе, повторю, как гендиректор и главный редактор региональных "Аргументы недели - Сахалин". И тоже шёл в атаку, пусть и с другими, но вполне врагами: бюрократией, трусостью, подлостью и алчностью, казнокрадством и бесстыдством, тщеславием. И нескончаемым враньём на всех отечественных этажах бытия...

К неистребимым порокам он не был снисходителен и толерантен. Всегда почему-то оказывался на стороне слабых и униженных режимом. Воевал он, понятно, не с винтовкой наперевес, подобно батяне, а вполне себе мирным журналистским пером. Но от этого тоже бывало жарко. Ведь среди "героев" публикаций зачастую оказывались именно те, кто наделён немалой властью: следователи и прокуроры, приставы и менты, депутаты и монополисты. И главы администраций всех мастей. Под его искромётным прицелом оказывалась и сама система круговой поруки (из порочной вседозволенности). Наверное, поэтому в газетном мире островной области мы иногда называли его "последним из могикан". Приведу ещё некоторые говорящих заголовков: "Сахалин - как родина слонов", "Облдума, которую мы потеряли", "Ба! Знакомые всё лица...", "Как пропали 100 миллионов", "Лицо малого бизнеса слегка перекошено", "Старые песни о главном", "Власть: деньги на саморекламу", "А работают ли депутаты...", "Зачем уродовать проспект", "Жизнь - с икрой и маслом" (под хлёсткой рубрикой "Эй вы, там наверху!" или просто "Прокурору на стол").

Целые расследования авторы его изданий посвящали защите человека. Например, "Как расправлялись с гражданкой Даниловой"- пера юриста и журналиста Сергея Панкратьева. И суть - то вроде банальна: женщину обокрали ... на законном основании, списав без её ведома деньги со счёта. Ибо у нас в государстве возможно всё, пока не государство - для нас, а мы - для него. "Создаётся впечатление, что за защитой своих прав скоро будет некуда обратиться, ввиду отсутствия компетентных прокуроров". И разбору этого "грабежа средь бела дня" газета посвятила две полосы...

Таким он парнём был: открытым, смелым, честным. И зачастую, увы, полным бессребреником: бюджетные субсидии зубастым СМИ, в отличие от льстиво-нейтральных, кажись, не полагаются. От слова совсем.

К воцарению в островной области очередного вообще был подготовлен подарок - целый разворот, состоящий из его предыдущих рукотворных "подвигов". Что, вероятно, тоже не сделало его сердце здоровей. А совсем недавно оно просто разорвалось.

За свою жизнь Геннадий успел сделать много хорошего. И это не только строки, которые всегда на передовой. Среди главного - воспитал трёх дочерей. Остался за него на этом свете и Славка, сын, которому пока только 11 лет.

О невероятно смелом капитане, стоящем у газетного штурвала (а ранее, в советское время, успел он поработать и в настоящих морях первым помощником капитана), мы будем, будем помнить. Пока сами живы.

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