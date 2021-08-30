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В Екатеринбургской епархии удивили всех, рассказав о задачах государства: присоединять земли и захватывать народы

, 17:06

В Екатеринбургской епархии удивили всех, рассказав о задачах государства: присоединять земли и захватывать народы
Фото: pixabay

Руководитель отдела Екатеринбургской епархии Алена Богданова просветила всех о главных задачах государства. Она искренне уверена, что власть должна присоединять земли и захватывать народы.

Так что те, кто наивно полагал, что задача государства контролировать соблюдение законов и обеспечивать нормальную жизнь и безопасность своим гражданам - люди глубоко не сведущие или не верующие.

Кстати, в ведении Богдановой находятся воскресные школы. Страшно представить, чему там учат.

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Публикация от ⚠️ ДИАГНОЗ - ЖУРНАЛИСТ (@pulya.ne.dura)

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