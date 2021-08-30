Forbes опубликовал список богатейших семейных кланов России

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30 августа 2021, 16:10 Источник: forbes.ru

Фото: pixabay.com

Forbes составил новый рейтинг самых успешных предпринимательских династий. Их совокупное состояние за последний год выросло на $16,1 млрд, до $42,9 млрд.

Список впервые возглавила семья богатейшей женщины России:



1. Татьяна Бакальчук: $13 млрд, генеральный директор Wildberries. Источник состояния: онлайн-ретейл.



Владислав Бакальчук: $130 млн, совладелец Wildberries.



2. Андрей Гурьев: $6,3 млрд, заместитель председателя совета директоров «Фосагро». Источник состояния: удобрения, агробизнес.



Евгения Гурьева: $580 млн, совладелец «Фосагро».



Андрей Гурьев (сын): нет данных, председатель правления, генеральный директор «Фосагро».



Юлия Гурьева-Мотлохов: нет данных, соучредитель Благотворительного фонда Андрея Гурьева.



3. Аркадий Ротенберг: $3 млрд, председатель правления Федерации хоккея России, генеральный директор фонда «СКД «Явара-Нева». Источник состояния: недвижимость, промышленное строительство, финансы.



Борис Ротенберг: $1,25 млрд, член совета директоров СМП Банка. Источник состояния: финансы, нефтесервис.



Игорь Ротенберг: $1,15 млрд, инвестор. Источник состояния: нефтесервис, недвижимость.



Лилия Ротенберг: $550 млн, совладелица TPS Real Estate. Источник состояния: недвижимость.





4. Михаил Гуцериев: $2 млрд, председатель совета директоров группы «Сафмар». Источник состояния: нефть, уголь, недвижимость, розничная торговля.



Саид Гуцериев: $1,2 млрд, член совета директоров группы «Сафмар», генеральный директор НК «Фортеинвест». Источник состояния: нефть, финансы, розничная торговля.



Саит-Салам Гуцериев: $500 млн, генеральный директор «Корпорации А.Н.Д.». Источник состояния: недвижимость, нефть, розничная торговля.





5. Владимир Евтушенков: $3,1 млрд, председатель совета директоров АФК «Система». Источник состояния: телекоммуникации, онлайн-торговля, недвижимость, агробизнес, медицина.



Феликс Евтушенков: $120 млн, член совета директоров АФК «Система», председатель совета директоров ПАО «МТС». Источник состояния: телекоммуникации, онлайн-торговля, недвижимость, агробизнес, медицина.





6. Айрат Шаймиев: $1,45 млрд, генеральный директор «Татавтодора». Источник состояния: нефтехимия.



Радик Шаймиев: $1,5 млрд, член совета директоров ТАИФ. Источник состояния: нефтехимия.



Тимур Шаймиев: $40 млн, генеральный директор Управляющей компании «Гранат-Стан групп» (управляет нефтяной компанией МНКТ). Источник состояния: нефть.





7. Мегдет Рахимкулов: нет данных, член совета директоров УК Kafijat. Источник состояния: инвестиции.



Тимур Рахимкулов: $975 млн, член правления УК Kafijat. Источник состояния: инвестиции.



Руслан Рахимкулов: $975 млн, член правления УК Kafijat. Источник состояния: инвестиции.





8. Муса Бажаев: $770 млн, президент «Группы Альянс». Источник состояния: драгметаллы.



Дени Бажаев: $770 млн, совладелец «Группы Альянс». Источник состояния: драгметаллы.



Мавлит Бажаев: $225 млн, совладелец ООО «Группа Полис». Источник состояния: инвестиции.





9. Александр Линник: $860 млн, председатель совета директоров АПХ «Мираторг». Источник состояния: агробизнес.



Виктор Линник: $860 млн, президент АПХ «Мираторг». Источник состояния: агробизнес.





10. Сергей Саркисов: $835 млн, совладелец группы РЕСО. Источник состояния: страхование, недвижимость.



Николай Саркисов: $835 млн, совладелец группы РЕСО. Источник состояния: страхование, недвижимость.





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