Андрей Бочкарев: За девять лет в школах ТиНАО было создано почти 27 тыс новых мест

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30 августа 2021, 15:32

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что за девять лет в школах ТиНАО было создано почти 27 тыс. новых мест.



«На момент присоединения к столице новых территорий в ТиНАО функционировало 95 объектов образования: 56 детских садов и 39 школ на 10 тыс. мест и 23 тыс. мест соответственно. К сентябрю 2021 года количество построенных объектов образования приблизится к 100: 66 садиков на 14,3 тыс. мест и 32 школы на 26,7 тыс. мест, что позволит говорить об увеличении расчетной мощности детских садов в 2,7 раза, а школ - в 2,3 раза относительно момента присоединения», - рассказал Андрей Бочкарев.



Он отметил, что на 2021 год мэром Москвы Сергеем Собяниным была поставлена задача построить к сентябрю 24 объекта образования - 12 детских садов и 12 школьных зданий. По словам Бочкарева, на данный момент завершено строительство 17 объектов - 11 детских садов и пяти школьных зданий. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию еще семь объектов - два детских сада и пять школ. Таким образом, задача по строительству объектов образования в ТиНАО будет выполнена.



Депутат Госдумы Дмитрий Саблин отметил, что строительство социальных объектов в ТиНАО находится на особом контроле рабочей группы «Развитие ТиНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры».



«Результаты решений нашей рабочей группы позволяют существенно ускорить темпы роста социальной сферы территорий, а значит, выходить на новые, еще более высокие стандарты качества жизни. Благодаря рабочей группе нам уже удалось ускорить строительство порядка 20 социальных объектов. Для защиты интересов местных жителей мы продолжим держать на контроле реализацию социально важных проектов и совместно с жителями следить, чтобы все работы велись согласно графику», - пояснил Саблин.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил новую школу в поселке Коммунарка, где будут учиться 1 тыс. 100 детей.





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