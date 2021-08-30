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По данным ЦРУ, россиян на 4 миллиона меньше официальных данных

, 15:04

По данным ЦРУ, россиян на 4 миллиона меньше официальных данных

За первые семь месяцев текущего года естественная убыль населения в стране превысила 500 тысяч человек. За весь период пандемии страна может недосчитаться более одного миллиона граждан. Эксперты считают, что общее количество населения завышено. По данным ЦРУ, количество россиян оценивается на 4 миллиона меньше, чем заявляют официальные статистические ведомства РФ.

Численность населения России различными ведомствами оценивается с большой погрешностью. В Международном валютном фонде уверены, что население страны постепенно увеличивается. В Организации экономического сотрудничества и развития заявили, что население РФ больше официального показателя как минимум на 2 миллиона человек. Проблема отсутствия точной цифры создаётся региональными властями, которые пытаются завысить численность местного населения.

Определить точную численность граждан можно посредством хорошо организованной переписи. Качество предыдущих переписей было крайне низким. В городах многие люди даже не видели «живых» переписчиков.  Очевидно, данные просто рисовались и вносились в статистику. В этом году перепись будет проводиться с использованием цифровых технологий. Жители смогут самостоятельно поучаствовать в ней при помощи сайта Госуслуг.

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