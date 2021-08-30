В Грузии спецслужбы задержали съемочную группу телекомпании РЕН ТВ
30 августа 2021, 16:11
Съёмочная группа российского канала РЕН ТВ приехала в Тбилиси и угодила в полицию. Корреспонденты приехали снимать кино про тех, кто покинул родину по политическим мотивам.
Оппозиционные политики и корреспонденты изданий, которые признаны в России иноагентами, обрели временное пристанище в Грузии, и они не хотят, чтобы их показывали по ТВ. Во-первых потому, что многие скрываются от репрессий, а во-вторых, они уверены, что ни один федеральный канал все равно не скажет правду.
Когда журналисты РЕН ТВ начали снимать без согласия респондентов, сразу же появилась полиция.
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