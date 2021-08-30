Врач-инфекционист Лиознов предупредил о возможной активности гриппа в России в этом году

Глава НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил в понедельник, 30 августа, что в этом году по территории России грипп может циркулировать активнее, чем в прошлом.
Дмитрий Лиознов отметил, что прошлый год являлся особенным, поскольку медики практически не наблюдали пациентов с гриппом, но в 2021 году ситуация изменилась за счет увеличения числа переболевших коронавирусом нового типа и привитых граждан.
Врач-инфекционист призвал россиян вакцинироваться не только от COVID-19, но и от гриппа.
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