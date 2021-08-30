Голикова заявила, что во всех регионах России учебный год начнется в очном формате

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова днем в понедельник, 2 сентября, сообщила, что во всех регионах страны планируется начать учебный год в очном формате, несмотря на пандемию.
Татьяна Голикова подчеркнула, что 1 сентября в российские школы пойдут 17,1 миллиона ребят, в частности, 2 миллиона первоклассников.
Вице-премьер также заметила сегодня, что во всех регионах Российской Федерации к настоящему моменту в плановом порядке завершена приемка школ. Голикова уточнила, что сто процентов образовательных учреждений готовы к старту учебного года.
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