Голикова заявила, что во всех регионах России учебный год начнется в очном формате

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30 августа 2021, 12:54 Источник: РИА "Новости"

вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Russian Government/via Globallookpress.com

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова днем в понедельник, 2 сентября, сообщила, что во всех регионах страны планируется начать учебный год в очном формате, несмотря на пандемию.

Татьяна Голикова подчеркнула, что 1 сентября в российские школы пойдут 17,1 миллиона ребят, в частности, 2 миллиона первоклассников.

Вице-премьер также заметила сегодня, что во всех регионах Российской Федерации к настоящему моменту в плановом порядке завершена приемка школ. Голикова уточнила, что сто процентов образовательных учреждений готовы к старту учебного года.

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