Блогерам грозит тюрьма за «прикол» над инвалидом

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30 августа 2021, 12:19

Московский суд арестовал блогеров Игоря Маслова (прозвище Репейник) и Евгения Дмитриенко (прозвище Маэстро). Их обвиняют в издевательстве над женщиной-инвалидом во время проведения очередного стрима.



Треш-блогеры официально нигде не трудоустроены. При этом они зарабатывали немалые деньги. Основная их деятельность заключалась в ведении треш-трансляций на различных интернет-площадках, где зрители платят хорошие деньги за издевательства над безобидными людьми.



В основном на прицеле горе-блогеров были люди с проблемной с психикой, бездомные граждане, алкоголики. YouTube пытается удалять подобный контент, но Репейник и Маэстро успевали зарабатывать сомнительные деньги.



Во время последнего стрима мерзавцы приставали к незнакомой женщине, в которую брызнули из перцового баллончика. Запись происходящего блогеры выложили в сеть, где её и заметили правоохранители. Прокуратура оперативно установила личности нарушителей закона и возбудила против них уголовное дело. На время следствия преступники задержаны.





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