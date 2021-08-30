Как изменились информационные предпочтения россиян в период пандемии

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30 августа 2021, 11:14

Фото: pixabay.com

Пандемия COVID-19 кардинально изменила все сферы жизни россиян. Не стало исключением и информационное пространство. Согласно исследованию российского новостного агрегатора Lentainform, с 2020 года коронавирус и всё, что с ним связано, занимает основное место в информпотоке русскоязычных СМИ и вызывает наибольший интерес у читателей. В отдельные месяцы количество просмотров материалов по этой тематике превышало 50 млн.

Средства массовой информации и новостные агрегаторы в период пандемии оказались на острие борьбы с коронавирусной инфекцией. Естественно, в момент, когда весь мир и все сферы жизни людей изменялись под воздействием COVID-19, информационная среда также полностью трансформировалась.

«Если ещё в 2019 году тема медицины и здравоохранения не была значимой для большинства медиа, за исключением специализированных изданий, то уже в 2020 году именно она стала доминирующей практически для всех СМИ, вне зависимости от их политической окраски, отраслевой или тематической направленности», – отмечает исполнительный директор Lentаinform Анна Доскач.

Уже в феврале 2020-го в России количество новостей о коронавирусе нового типа превысило 4 тыс., а читающая их аудитория перевалила за 4 млн человек, следует из данных исследования, проведенного российским новостным агрегатором Lentаinform. Причем это было еще до выявления первого случая заболевания на российской территории. Для сравнения – в декабре 2019 года, когда стали появляться первые сообщения о SARS-CoV-2 (как его назвали впоследствии), о нём вышло лишь 239 материалов, которые просмотрели чуть более 62 тыс. читателей.

Наибольшей популярности тема COVID-19 достигла к апрелю 2020 года, когда по ней вышло более 25 тыс. сообщений, отмечается в исследовании. Их прочли почти 53 млн человек. Напомним, как раз на этот период пришелся пик так называемой первой волны пандемии, а также действие наиболее строгих антиковидных ограничений в большинстве регионов РФ.

«Именно в апреле прошлого года в нашей стране ввели режим самоизоляции, нерабочие дни, отправили всех, кого возможно, на удаленную работу. Это в принципе вызвало повышенный интерес к СМИ, так как у людей появилось больше свободного времени. Практически у всех изданий и агрегаторов выросла аудитория и так называемая кликабельность – количество просмотров, – поясняет Анна Доскач. – Кроме того, многие были напуганы неизвестным опасным вирусом, с которым еще не было известно, как бороться. Естественно, они пытались найти ответы в журналистских статьях и видеоматериалах».

Стоит отметить, что все это также накладывало на медиа дополнительную ответственность и ограничения. Как напоминает Доскач, в тот момент появилось большое количество фейковой информации о SARS-CoV-2, а также различных спекулятивных статей, направленных на провоцирование паники. Это поставило вопрос о более тщательном отборе материалов и проверке надежности их источников. «Мы тогда решили придерживаться правила, что размещаем исключительно информацию, подтвержденную авторизированными источниками — Оперативным штабом по мониторингу ситуации с коронавирусом, Министерством здравоохранения России и пр. В итоге Lentainform даже в числе первых компаний вошла в перечень социально-значимых сайтов, так как правительство на фоне пандемии ускорило запуск проекта «Доступный интернет», – рассказала она.

Как отмечается в исследовании российского новостного агрегатора, интерес к теме COVID-19 не спадает до сих пор, несмотря на снятие части ограничений и улучшение эпидемиологической ситуации. Так, в июле текущего года в СМИ вышло более 8,5 тыс. материалов по коронавирусу, которые прочли свыше 26 млн. человек. В целом за последние 17 месяцев количество статей не ковидную тематику не опускалось ниже 5 тыс., а просмотров – ниже 6,8 млн.

При этом сами заметки по Ковиду имели разную тематическую направленность, следует из данных исследования Lentainform. Подавляющая часть материалов вполне ожидаемо относилась к рубрикам «здоровье», «медицина» или «общество», однако были и другие, которые также занимали заметное место в информационном потоке. Так, например, около 5,5% сообщений относились к тематике шоу-бизнеса, а около 2,5% – к спортивной. Чуть меньше россиян интересовал коронавирус с точки зрения туризма (1,1%).

По мнению Анны Доскач, это объясняется тем, что читателей интересовало состояние здоровья, а также мнение о пандемии известных личностей. Кроме того, пандемия значительно отразилась на сферах туризма и спорта, что также привлекало внимание аудитории.

Ещё одной важной темой с 2020 года стала вакцинация. Если раньше ей интересовались в основном семьи с детьми или сообщества антипрививочников, то на фоне COVID-19 она стала привлекать внимание практически всех категорий граждан. Причём, согласно данным исследования, если интерес к коронавирусу в целом изменялся неравномерно, снижаясь и повышаясь (в основном эти скачки совпадали с возникновением и спадом очередных «волн» заболевания), то интерес к прививкам все время поступательно рос. От 215 сообщений (при 44 тыс. просмотров) в начале 2020 года до 4,5 тыс. статей (16,7 млн просмотров) в нынешнем июле.

«И государство, и международные организации, и экспертное сообщество регулярно называют вакцинацию главным средством борьбы с коронавирусом. Естественно, она привлекает все больший интерес аудитории. Вероятнее всего тренд на его повышение в ближайшее время только продолжится», – резюмирует директор российского новостного агрегатора Lentainform Анна Доскач.

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