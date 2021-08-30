Собянин снизил стоимость проезда в общественном транспорте для жителей ТиНАО на 30 процентов

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30 августа 2021, 11:09 Источник: sobyanin.ru

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте Новой Москвы.



В блоге на своём персональном сайте столичный мэр сообщил, что после расширения города новые территории были включены в тарифную зону Б. При поездках внутри новых территорий стоимость проезда в зоне Б точно такая же, как и на остальной территории Москвы. Но при поездках из Троицкого административного округа в «старую» Москву стоимость билета была значительно выше. За разовую поездку приходилось платить 60 рублей вместо 42 рублей. Стоимость проездного «ТАТ на 30 дней» составляла 2070 рублей вместо 1240 рублей.



«Формально это имело смысл – речь шла о длинных автобусных маршрутах, которые забирают пассажиров из отдаленных населенных пунктов Новой Москвы и довозят до станций метро внутри МКАДа.



Тем не менее, сегодня разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы»,- считает Сергей Собянин.



Он отметил, что длинные маршруты работают не только в Новой Москве, но и внутри МКАД. И непонятно, почему одни пассажиры платят по обычному тарифу, а другие должны переплачивать за проезд.



Высокие тарифы снижали популярность общественного транспорта, а значит на дороги выезжало много лишних машин. В автобусах, следующих в зону Б, регулярно возникали конфликты с контролерами, поскольку многие пассажиры даже не догадывались об особенностях оплаты за проезд.



«Чтобы раз и навсегда покончить с этими проблемами, с 1 сентября 2021 г. мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты»,- написал Сергей Собянин.



Сообщается, что поездки станут удобнее и выгоднее для 70 тыс. пассажиров ежедневно. Для тех, кто ездит регулярно, экономия составит более 800 рублей в месяц или до 10 000 рублей в год.



«Возможность проехать через весь город по одному билету, не думая о зонах и тарифах, является огромным преимуществом общественного транспорта Москвы по сравнению с другими мегаполисами мира. Сегодня мы устранили одно из немногих сохранившихся исключений из этого правила.



Будем и дальше совершенствовать тарифную систему, чтобы общественный транспорт становился еще удобнее и привлекательнее для москвичей»,- заключил Сергей Собянин.





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