Снизить коммунальные расходы в Приморье помогли почти 45 тысячам жителей

Аргументы Недели → Общество 13+

30 августа 2021, 10:32

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

На эту меру социальной поддержки из краевого бюджета с начала 2021 года направили 720,5 миллиона рублей.

Воспользоваться субсидией на коммунальные расходы может любая семья, расходы на жилищно-коммунальные услуги у которой превышают 22 процента от её доходов. Но для семей с низким достатком региональный стандарт собственных расходов на жилищно-коммунальные услуги, по решению губернатора Приморского края Олега Кожемяко, с 2019 года снизили до десяти процентов.

Как уточнили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, в списке получателей жилищно-коммунальных субсидий этого года 17,4 тысячи семей, получающих помощь по сниженному стандарту.

Размер коммунальной субсидии не является фиксированной величиной и исчисляется помесячно. Как и все меры социальной поддержки, предоставление которых зависит от дохода семьи, субсидия требует переоформления каждые шесть месяцев.

«Выплату назначают при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключении гражданами соглашений по её погашению», – напоминает глава краевого министерства труда и социальной политики Светлана Красицкая.

Оформить жилищно-коммунальную субсидию приморцам можно обратившись в любой территориально удобный для них многофункциональный центр.

Субсидия – одна из популярных у жителей края выплат, она предоставляется в рамках реализации региональной госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы».

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