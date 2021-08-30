Переселить из аварийного жилья ещё 56 человек готовятся в Приморье

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30 августа 2021, 10:26

фото Корпорации развития Приморского края

Вопросы переселения жителей Артёмовского городского округа в новые дома обсудили представители рабочей группы Корпорации развития Приморского края во время посещения строящегося жилого микрорайона. Сдать их планировалось ещё в 2018 году.

Строящийся микрорайон в границах улиц Лазо, Куйбышева, Горького, по поручению губернатора Приморья находится на особом контроле Корпорации развития Приморского края, поскольку в эти дома не только должны переехать «обманутые дольщики», но переселиться люди из ветхого и аварийного жилья.

«Всего в списке на переселение пятьдесят шесть человек, квартиры для них уже выделены. Как только принципиальное решение жильцов о переезде будет принято, и люди согласятся с предлагаемыми им условиями, в том числе по квадратуре, можно будет оформлять документы. Государство в рамках работы по восстановлению прав обманутых дольщиков выступает гарантом того, что строительство будет завершено уже в 2022 году», – отметила генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю.

Первые девять человек, члены ЖСК «Гарант», получат квартиры в первом доме «ТИП 2.1» уже в первом квартале 2022 года, информирует застройщик. Всего в микрорайоне предусмотрено возвести три дома, их активное строительство ведётся с конца 2020 года: застройщик ЖСК «Гарант» своими силами организовал работу на объекте без привлечения бюджетных средств. Также за ходом строительства можно наблюдать в Instagram.

36 человек из 56 будущих переселенцев уже «закрепили» за собой квартиры, сообщили в Корпорации развития Приморского края. Они заключили трёхсторонний договор о согласии переехать в новое жильё в дома ТИП-3 и ТИП-5 в микрорайоне в границах улиц Лазо, Горького, Куйбышева.

«Ввиду скорого завершения строительства домов необходимо в ближайшее время заключить договор долевого участия, который является официальным документом, подтверждающим право собственности», – поясняют специалисты Корпорации развития Приморского края.

Подробную информацию о заключении договора долевого участия для переселенцев можно получить в Копорации развития Приморского края по телефону: 8 (423) 260-72-64 (куратор – Светлана Силавская, телефон 8-964-446-69-16)

Переселение из ветхого и аварийного жилья – задача регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае» национального проекта «Жильё и городская среда». Ранее губернатор Олег Кожемяко поставил задачу завершить программу досрочно – в 2023 году – и начать новую, чтобы полностью ликвидировать аварийный фонд в крае. Всего к декабрю 2023 года нужно построить 64,3 тысячи квадратных метров жилья.

В 2020 году при поддержке Корпорации развития Приморского края и администрации Артёмовского городского округа и в рамках реализации региональной госпрограммы «Обеспечение доступным жильём населения Приморского края» на 2020 - 2027 годы, из бараков в новые дома удалось переселить 20 человек по адресам: улица Лазо, 35, улица Сахалинская, 4, улица Кирова, 135, и другим.

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