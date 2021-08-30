Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов создают в Приморье

Аргументы Недели → Общество 13+

30 августа 2021, 09:37

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

К началу нового учебного года во Владивостоке приурочили открытие Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Он станет структурным подразделением Приморского краевого института развития образования.

Созданный в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», новый центр поможет создать в крае комфортные и современные условия для постоянной актуализации и расширения профессиональных знаний и навыков педагогов, оказания помощи им в адаптации к постоянно меняющимся условиям и подготовке к выполнению новых видов деятельности.

Достигнуть поставленной цели в Приморском краевом институте развития образования планируется за счёт формирования системы методического и содержательного сопровождения освоения программ дополнительного профессионального образования с использованием персонифицированных образовательных маршрутов на основе выявленных дефицитов профессиональных компетенций, в том числе с применением сетевых форм реализации программ, выявления, систематизации, отбора и распространения новых рациональных и эффективных педагогических (управленческих) практик, стажировки, проведения консультаций, конференций, круглых столов и семинаров, а также внедрения моделей горизонтального обучения.

«Центры станут интеграторами ресурсов всей системы подготовки кадров в регионах, навигаторами лучших педагогических и управленческих практик, расширят возможности для повышения квалификации учителей и будут способствовать развитию кадрового потенциала страны», – отметил руководитель Академии Минпросвещения Павел Кузьмин.

Во Владивостоке для нового Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников подобрано помещение, здесь уже завершился ремонт. Теперь здесь осталось разместить многофункциональное оборудование для проведения видеоконференций, мебель для организации зон коворкинга, группового консультирования, внеучебной коммуникации, тьюторских зон. Всё оборудование уже пришло. Это точки доступа Wi-Fi, принтеры, сканеры, студия для создания презентаций и проведения онлайн-вебинаров, проектор.

По словам министра образования Приморского края Натальи Бондаренко, центр должен стать важным элементом региональной и единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.

«Открытие центра подразумевает начало принципиально новой работы в области повышения квалификации педагогов и впервые обеспечение действительно непрерывного процесса совершенствования их профессиональных умений и навыков. В муниципалитетах создаются опорные центры, благодаря которым мы сможем быть постоянно на связи с территориями, не просто учить и отпускать людей, а «вести» их, получать и анализировать существующие запросы и обратную связь, выстраивая максимально эффективные индивидуальные образовательные маршруты для каждого», – отмечает Наталья Бондаренко.

Министр просвещения края заметила, что в опорные центры в приоритетном порядке планируется приглашать не новых людей, а уже работающих на территориях сотрудников методических служб.

«Методист – это специалист в области образования, который координирует деятельность преподавателей, выполняет работу, связанную с организацией учебного процесса. Он проектирует образовательную программу: разрабатывает план, определяет формат занятий, подготавливает учебный материал и задания, определяет результаты обучения. В крае всё ещё есть муниципалитеты, где нет своих методических служб. В этом ещё один плюс открытия нового центра. Если методистов нет, они обязаны появиться», – подчеркнула Наталья Бондаренко.

Национальный проект «Образование» реализуется в Приморском крае с 2019 года. Инициатива утверждена президентом Владимиром Путиным и призвана вывести Россию по качеству общего образования в первую десятку стран в мире.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости