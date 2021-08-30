В третьей поликлинике Владивостока и лечится, и работать станет комфортнее

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30 августа 2021, 09:29

фото предоставлено Владивостокской поликлиникой №3

Отметившая два года назад своё 50-летие, Владивостокская поликлиника №3 сегодня преображается. Медучреждение вошло в план модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы.

В этом году строительные работы ведутся в помещениях поликлиники по двум адресам – в головном корпусе на Луговой, 55 и в офтальмологическом центре на Светланской, 55. Завершить их планируют в декабре, на эти цели, по данным министерства здравоохранения Приморского края, предусмотрено более 100 миллионов рублей.

В следующем году ремонт продолжат в трёх других подразделениях поликлиники – на Светланской, 131, Уборевича, 22, и Спортивной, 10.

Сейчас в поликлиническом подразделении на Светланской, 55, завершаются работы по замене системы отопления. Одновременно здесь ремонтируют системы канализации, горячего и холодного водоснабжения. Затем начнётся ремонт систем вентиляции, электроосвещения, замена крыльца и водостоков.

В офтальмологическом центре ремонт затронул отделение физиотерапии для взрослых и детское отделение аппаратного лечения, ведутся наружные работы. Планируется до конца года завершить обновление всего Городского центра офтальмологии. Ранее в поликлинике уже прошёл капитальный ремонт отделения физиотерапии и операционного блока, где сейчас проводятся операции разной направленности офтальмологических заболеваний и патологий.

Заметим, что все операции в городском офтальмологическом центре делаются по полису Обязательного медицинского страхования, но принимает центр пациентов только по направлению от участкового окулиста.

«Ремонтные работы в медицинских учреждениях повысят качество обслуживания пациентов, а также улучшат условия труда специалистов поликлиники», – подчёркивает главный врач Владивостокской поликлиники №3 Анжелла Кабиева.

В следующем году в рамках реализации региональной государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы ремонт продолжат в трёх других подразделениях поликлиники – на Светланской, 131, Уборевича, 22, и Спортивной, 10.

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