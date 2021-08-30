Челябинская команда вошла в десятку самых сильных на WorldSkills Russia-2021

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30 августа 2021, 06:44 Анна Семенова

Чемпионат прошел в Уфе. Фото с сайта worldskills.ru

Национальный чемпионат завершился 29 августа в Уфе.

Самые масштабные соревнования профмастерства среди школьников и студентов завершились вчера, 29 августа, в Уфе. Участникам предложили проявить себя в 105 компетенциях, которые поместили в семь блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. Для юниоров действовала 51 компетенция.

От Челябинской области участвовало 44 человека, наш регион вошел в топ-10 субъектов РФ по количеству конкурсантов и оказался на 7 месте в рейтинге медального зачета.

Вот ребята, которые прославили Челябинск:

В номинации «Инженерный дизайн CAD – юниоры» (12-14 лет) серебро взял Плеханов Денис, а золото - Жмаева Мария.

В номинации «Мехатроника» первое место у Туварева Льва и Якушкина Кирилла .

В номинации «Мехатроника – юниоры» серебро взяли Ковалев Сергей и Куценко Дмитрий.

В номинации «Электроника – юниоры» (14-16 лет) бронза у Черникова Владимира.

В номинации «3D-моделирование для компьютерных игр» второе место заняла Каримова Кристина.

В номинации «Веб-дизайн и разработка» бронза досталась Криванову Александру.

В номинации «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» серебро у Костомарова Данила.

В номинации «Программные решения для бизнеса» вторым стал Деев Владимир.

В номинации «Малярные и декоративные работы – юниоры» бронза у Куделя Дарьи.

В номинации «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» золотая медаль досталась Елину Артему.

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