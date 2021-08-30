Звезды присматриваются к Коктебелю

Аргументы Недели → Общество 13+

30 августа 2021, 10:00

Фото:1zoom.ru

Первыми на социальные ограничения весны-лета 2020 года отреагировали российские знаменитости, и это понятно: актёры и музыканты — люди публичные, и даже в самоизоляции находили способы собрать аудиторию. Кто-то записывал смешные видео, проводил мастер-классы, делился рецептами блюд и коктейлей, организовывал стримы и челленджи, и всё это часто сопровождалось любимым сортом алкоголя — а чем ещё скрасить дни взаперти?

Так, Сергей Шнуров, известный своим лояльным отношением к выпивке, всё чаще демонстрирует переход от крепких напитков к вину, причём непатриотично выбирает итальянское Ornellaia (цена бутылки которого иногда превышает миллион рублей). Ксения Собчак, как и положено светской львице чаще других предпочитала шампанское Louis Roederer Brut Premier. А вот писатель Александр Цыпкин своё шоу со злободневным названием «На гречке дома» неизменно сопровождал российским коньяком из Коктебеля. Более того, в своих живых стримах со своими звёздными собеседниками он заключал пари на бутылку 30-летнего «Коктебеля» по поводу самого злободневного на тот момент вопроса: «Когда закончится карантин?»

В виртуальном «тотализаторе» поучаствовали Павел Деревянко, Евгений Стычкин, Светлана Ходченкова, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Константин Хабенский и Елизавета Боярская с Максимом Матвеевым, что имело неожиданные последствия: отечественные звёзды начали проявлять серьёзный интерес к старейшему в России коньячному производству.

На западе практика «коллаборации» знаменитостей с алкогольными брендами существует уже десятилетия: звёзды создают свои бренды текилы и виски, не только «раскручивают» напитки, но и становятся совладельцами вискикурен и пивоварен. При этом иногда это приносит им не только дополнительную известность, но и финансовый успех. Так, Джордж Клуни, придумавший и продвигавший на рынке бренд текилы Casamigos, в 2017 году продал его за 1 миллиард (!) долларов, что стало одной из 10 самых значительных сделок за всю историю алкогольного рынка.

Вероятно, и российские «селебы» решили не отставать от зарубежных и, распробовав на самоизоляции, по праву считающийся лучшим из отечественных коньяк, рассматривают варианты интеграции своих личных брендов в бренд коньячный. Пока неизвестно, будет ли идти речь о появлении марочного коньяка с именем «Хабенский», или «Виторган», или кто-то из знаменитостей станет совладельцем и «лицом» коктебельских коньяков, но процесс явно уже пошёл. Хороший коньяк - это тоже искусство, а у нас в этой области есть чем гордиться!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости