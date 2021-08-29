Ушел из жизни на 86-м году один из основоположников стиля даб Ли Перри

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29 августа 2021, 22:47 Источник: РИА Новости

Ли Перри, фото: Andy Von Pip/Global Look Press

Не стало популярного ямайского продюсера и исполнителя в жанре регги Ли Перри. Он не дожил до 86 лет. Трагической новостью поделился премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс.

Отмечается, что Перри покинул этот мир сегодня, 29 августа, в утренние часы. Он находился в лечебном учреждении. Холнесс в Twitter назвал Перри легендарным музыкальным продюсером и певцом, выразив соболезнования его близким.

“Несомненно, его всегда будут помнить за выдающийся вклад в музыку. Пусть его душа покоится с миром”, - подчеркнул премьер Ямайки.

Отметим, что Перри стоял у истоков музыкального жанра даб. В свое время он сотрудничал с разными артистами, включая Боба Марли, группы Beastie Boys и The Wailers.

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