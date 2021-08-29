Риелтор Свиридов предупредил о начавшемся подорожании аренды жилья

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29 августа 2021, 18:45 Источник: URA.RU

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В России уже начало дорожать жилье, повысилась стоимость аренды квартир. Этой информацией поделился риелтор Олег Свиридов.

Он подчеркнул, что на доступности аренды квартир сказывается грядущий наплыв студентов в крупные российские города. По словам специалиста, цены уже выросли в значительной степени. На это повлияло то, что “в принципе выросла стоимость недвижимости”.

Эксперт отметил, что кому-то стало еще сложнее приобрести жилье. Он добавил, что квартиры подорожают как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в регионах, в будущем жилье не подешевеет.

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