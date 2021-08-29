Южноуральские пенсионеры смогут получить единовременную выплату на этой неделе

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29 августа 2021, 17:46 Анна Поперечная

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Контроль за переводом средств проведут депутаты от фракции «Единая Россия»

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, которую поручил осуществить президент Владимир Путин, более 30 млн пенсионеров получат уже на этой неделе. Это те, кому начисления приходят на банковскую карту. Таких пенсионеров в России более 30 млн человек. Еще 12,7 млн получат деньги через Почту России с 3 сентября. Также выплата положена тем, кому начисляется пенсия по инвалидности, а также по потере кормильца.

В «Единой России» подчеркнули, что депутаты и штабы общественной поддержки партии «Единая Россия», смогу оказать консультации по порядку начисления этой выплаты. Секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что переводы должны быть сделаны максимально оперативно и удобно для граждан.

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