Японский журналист восхитился Владивостоком и признался в любви к нему

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29 августа 2021, 16:08 Источник: ИноСМИ

pixabay.com

Писатель и путешественник из Японии Масато Накамура посетил российский Владивосток и восхитился этим городом. Он назвал его “жемчужиной” Приморского края.

Японец отметил, что со времен Советского Союза во Владивостоке произошли сильные изменения, причем в лучшую сторону. По его словам, многие жители Японии имеют устаревшие представления об этой территории России.

Кроме того, путешественник подчеркнул, что молодежь в значительной степени изменила образ жизни Владивостока. Накамура заключил, что в Японии “надрывающаяся инфраструктура” и пляжи, “переполненные как общественные бани”, чего во Владивостоке не увидишь, и это не может не вызывать “хорошую зависть”.

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