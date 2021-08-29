Японский журналист восхитился Владивостоком и признался в любви к нему

Писатель и путешественник из Японии Масато Накамура посетил российский Владивосток и восхитился этим городом. Он назвал его “жемчужиной” Приморского края.
Японец отметил, что со времен Советского Союза во Владивостоке произошли сильные изменения, причем в лучшую сторону. По его словам, многие жители Японии имеют устаревшие представления об этой территории России.
Кроме того, путешественник подчеркнул, что молодежь в значительной степени изменила образ жизни Владивостока. Накамура заключил, что в Японии “надрывающаяся инфраструктура” и пляжи, “переполненные как общественные бани”, чего во Владивостоке не увидишь, и это не может не вызывать “хорошую зависть”.
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