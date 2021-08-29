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В одном из московских фитнес-клубов скончался бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев

, 15:51

В одном из московских фитнес-клубов скончался бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев
Фото: cоцсети

В одном из московских фитнес-клубов скончался бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев. Общественный деятель пришёл на тренировку и сразу потерял сознание.

Сотрудники вызвали "неотложку", но приехавшая машина реанимации спасти Михаила Петровича не смогла. Врачи констатировали смерть от остановки сердца. С 1994 года Ненашев был председателем Общероссийского движения поддержки флота и вел активную деятельность в соцсетях.

Одна из его последних записей в Twitter сделана буквально 16 часов назад. В ней он сообщал, что поздравил жителей Калуги с 650-летием славного русского города и от имени Общероссийского Движения Поддержки Флота выразил благодарность за шефство над экипажем подводной лодки «Калуга» Кольской Флотилии Северного Флота.

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