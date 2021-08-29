Глава «Роскосмоса» Рогозин допустил возможность существования живых разумных существ вне Земли

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил шанс существования жизни во вселенной как бесконечный. Он заявил, что у него отсутствуют какие-либо факты, чтобы верить в наличие внеземного разума.
Рогозин отметил, что вселенная является бесконечной в пространстве и времени, в связи с чем “ бесконечным может быть шанс существования жизни” в космосе. По его словам, речь может идти не обязательно о гуманоидах, но и о растениях, клетках и вирусах.
Глава Роскосмоса подчеркнул, что все готовящиеся на сегодняшний день миссии в сотрудничестве с Европейским космическим агентством нацелены на обнаружение признаков жизни. В качестве примера он привел миссию на Марс.
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