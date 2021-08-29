В Москве мужчина покусал сотрудников ГИБДД при проверке документов

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29 августа 2021, 15:35 Источник: 112

Необычное происшествие случилось в районе Гольяново. Полицейские остановили автомобиль, который петлял по дорожной полосе. За рулем оказался гражданин Узбекистана. Он был пьян, и сотрудник ГИБДД попросил его предоставить документы.

В ответ на просьбу водитель начал ругаться, но быстро перешел к активному сопротивлению, улучил момент и вцепился в одного из сотрудников зубами. Гостя столицы задержали и доставили в отделение полиции.

Медицинская помощь полицейским не потребовалась, а вот нападавшему помимо наказания за управление автомобилем в нетрезвом виде, грозит уголовная статья за нападение на сотрудника МВД при исполнении.

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