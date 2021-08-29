Рогозин заявил, что для защиты Земли от «разрушительных» астероидов нужны телескопы на Луне

Аргументы Недели → Общество 13+

29 августа 2021, 15:03 Источник: Газета.ру

космос, фото: pixabay.com

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что сейчас нет средств способных защитить Землю от астероидов. По его словам, для полноценного мониторинга летающих объектов нужны телескопы на Луне.

Рогозин пояснил, что российская и американская системы мониторинга космического пространства видят все опасно сближающиеся с Землей объекты, кроме тех, которые летят со стороны Солнца. Необходимо наладить международное сотрудничество, чтобы противостоять «разрушительным астероидам», добавил глава госкорпорации.

«Эта программа будет очень дорогостоящая, поэтому она точно должна быть международной. Это будет система, которая сможет оперативно выдвинуться навстречу этому телу и путем воздействия на него обеспечить либо его разрушение до мелких частиц, которые сгорят, когда будут входить в атмосферу Земли, либо пытаться воздействовать на его орбиту, чтобы тело пролетело мимо Земли», - отметил Рогозин.

Он уточнил, что пока есть только понимание на уровне теории, как это реализовать.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости