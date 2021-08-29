Собянин рассказал о развитии креативных индустрий в Москве

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29 августа 2021, 12:53 Источник: Персональный сайт Сергея Собянина

Фото: Global Look

Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте обратил внимание на то, что власти должны создавать в городе пространство для жизни и творчества. Он рассказал, что к креативной индустрии в столице имеет отношение больше миллиона человек.

Сейчас в Москве проходит Креативная неделя. Это крупнейший российский форум, ставший единым пространством для диалога всех вовлеченных в развитие креативного сектора страны.

По словам мэра, к творческой индустрии имеет отношение больше миллиона человек. Собянин подчеркнул, что это огромная цифра – примерно 15 % работающих в столице людей.

Мэр отметил, что разделение на креативную и обычную экономику ему кажется немного искусственным. «Что могут сделать власти, чтобы город привлекал творческих и активных людей? У нас любят говорить о прямой поддержке какой-нибудь важной индустрии. Иногда это работает. Но гораздо чаще, чем меньше отрасли помогают, тем лучше она развивается. Но власти могут (и должны!) создавать в городе пространство для жизни и творчества. И тогда люди никуда не уедут, а будут реализовать свои идеи в Москве», - считает Сергей Собянин.

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