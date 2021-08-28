Латвийские СМИ: белорусские военные на границе обсуждают план убийства латвийских пограничников

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28 августа 2021, 22:31 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

В латышских СМИ распространилась информация о том, что белорусские военные на границе обсуждают план убийства латвийских пограничников. Данная информация получена от представителей Земессардзе (национальная гвардия Латвии).

По словам представителя Земессардзе, сотрудники белорусских военизированных подразделений фиксируют любые действия латвийских пограничников или военнослужащих с помощью мобильных телефонов и видеокамер.

В латышских СМИ сотрудников белорусских военизированных подразделений называют… «белорусскими боевиками».

По словам представителя Земессардзе, латвийские пограничники подслушали разговор между белорусскими военными, который происходил всего в 20-30 метрах. В ходе беседы, как пишут латышские СМИ, «сотрудники белорусской силовой структуры разделили между собой сектора обстрела и договариваются о том, как будут «снимать» латвийских пограничников или земессардзе». По мнению представителя национальной гвардии Латвии, это означает, что белорусские бойцы уже получили тактические планы.

Далее, латвийские пограничники и военнослужащие недавно наблюдали за строительством палаточных городков в Белоруссии. Более того, латвийская сторона видела у белорусской не только автоматы Калашникова, но и снайперские винтовки Драгунова…

Все вышесказанное, извините, вызывает недоумение и вопросы: проверить такую информацию практически нельзя. Почему? Журналистов латвийская сторона не пускает на территорию границы, и невозможно ничего проверить! Информация, например, о нелегалах поступает исключительно из латвийских ведомств. По мнению представителя погранохраны Кристине Петерсоне, присутствие журналистов на границе не только помешает работе пограничников, но и может нести риски для безопасности гражданских лиц. Такой ответ представитель пограничной охраны дал латвийскому журналисту Карлису Арайсу. Интересно, но во всем мире журналисты освещают события даже из «горячих точек».

Официальные лица Латвии молчат… Но совершенно ясно, что данная информация «просочилась» в латышские СМИ от «нужных людей». Видимо, чтобы «сформировать» мнение. Какие еще есть варианты? Ни одно латышское СМИ не напишет такое без «разрешения»… Мое мнение, которое исходит из многолетнего опыта работы журналистом в Латвии.

Что думают латвийцы?

«Кто и что курил? Это статья, видимо, провокация или разжигание скандала?»

«Я понимаю, что для паники… сделали утечку»

«Приехали! «Враг» найден! И что теперь?»

«А почему же все инкогнито? Тема серьезная, а наш министр обороны Пабрикс все с женой разводится? А как «противостоять врагу» будем? С цветами и позе «зю»?»

Действительно, информация вышла, но государственные чиновники молчат… Видимо по принципу – «не мы, а это они дураки так сказали»?

Если это «утка», то глупей я не видела! Мое мнение! Действительно, приехали!

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