Россия оказалась на втором месте среди стран, куда хотели бы отправиться китайские туристы

Российская Федерация расположилась на второй строчке по популярности среди направлений, куда пожелали бы поехать китайские туристы после отмены ограничений, связанных с коронавирусом.
Проведенный туристической ассоциацией “Мир без границ” и компанией КНР “Евразиан Тянли” опрос показал, что 65% путешественников из Китая намерены отправиться на отдых за границу после снятия ковидных ограничений, сообщает “Свободная пресса” со ссылкой на РИА Новости.
Среди изъявивших такое желание респондентов 59% китайцев в возрасте от 30 до 40 лет, 27% - в возрасте 20-30 лет. Оценивая преимущества России перед прочими государствами, китайцы отметили ее географическую близость к Поднебесной, дружеские отношения между странами, красивые достопримечательности, а также доступные цены.
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