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Россия оказалась на втором месте среди стран, куда хотели бы отправиться китайские туристы

, 19:45 Источник: Свободная пресса

Россия оказалась на втором месте среди стран, куда хотели бы отправиться китайские туристы
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская Федерация расположилась на второй строчке по популярности среди направлений, куда пожелали бы поехать китайские туристы после отмены ограничений, связанных с коронавирусом.

Проведенный туристической ассоциацией “Мир без границ” и компанией КНР “Евразиан Тянли” опрос показал, что 65% путешественников из Китая намерены отправиться на отдых за границу после снятия ковидных ограничений, сообщает “Свободная пресса” со ссылкой на РИА Новости.

Среди изъявивших такое желание респондентов 59% китайцев в возрасте от 30 до 40 лет, 27% - в возрасте 20-30 лет. Оценивая преимущества России перед прочими государствами, китайцы отметили ее географическую близость к Поднебесной, дружеские отношения между странами, красивые достопримечательности, а также доступные цены.

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