С 1 сентября изменятся условия рыбалки для жителей Челябинской области

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28 августа 2021, 18:59 Анна Семенова

Рыбакам нужно внимательно ознакомиться с правилами. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Нарушителям грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Об изменениях сообщает издание «Южноуральская панорама». Новые правила коснутся размеров выловленной рыбы. Любители могут добывать судака не менее 35 см в длину (ранее было 30 см), карп и сазан ранее не был ограничен по размеру, теперь это 30 см. Для щуки, жереха, леща и рака размеры остались прежними (30, 30, 20 и 9 см соответственно). Если попалась рыбка меньшего размера, ее необходимо выпустить в воду.



Также правила гласят, что рыбак-любитель может за сутки выловить не более 8 кг, из которых не более 15 экземпляров (или 3 кг) – сиговые виды, 5 кг – леща, судака, щуки, сазана, карася, плотвы, окуня. По-прежнему запрещены лесковые сети.

Для нарушителей установлен штраф от двух до пяти тысяч рублей. Также может быть конфискована лодка и другие орудия добычи рыбы. Плюс за каждую незаконно выловленную рыбу нужно будет заплатить государству 250 рублей.

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