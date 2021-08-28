Ушёл из жизни на 81-м году актёр из сериала «Тайны следствия» Роман Громадский

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28 августа 2021, 18:54 Источник: 78.ru

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Не стало народного артиста РСФСР Романа Громадского. Он не дожил до 81 года. Трагической новостью поделился его сын.

Отмечается, что актер скончался из-за инсульта. Более полувека он посвятил работе в театре “Балтийский дом” в Северной столице. С 1966 года он стал появляться на телеэкранах.

Зрителям Громадский известен по таким сериалам и фильмам, как “Тайны следствия”, “Ментовские войны”, а также “Блокада”, “Двое из ларца”, “Открытая книга”, “Сонька Золотая ручка”, “Человек меняет кожу”. В свое время актер удостоился Ордена почета и Ордена Дружбы.

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