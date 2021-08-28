Ушёл из жизни на 81-м году актёр из сериала «Тайны следствия» Роман Громадский

Не стало народного артиста РСФСР Романа Громадского. Он не дожил до 81 года. Трагической новостью поделился его сын.
Отмечается, что актер скончался из-за инсульта. Более полувека он посвятил работе в театре “Балтийский дом” в Северной столице. С 1966 года он стал появляться на телеэкранах.
Зрителям Громадский известен по таким сериалам и фильмам, как “Тайны следствия”, “Ментовские войны”, а также “Блокада”, “Двое из ларца”, “Открытая книга”, “Сонька Золотая ручка”, “Человек меняет кожу”. В свое время актер удостоился Ордена почета и Ордена Дружбы.
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