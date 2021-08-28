Аргументы Недели Общество 13+

Ушёл из жизни на 81-м году актёр из сериала «Тайны следствия» Роман Громадский

, 18:54 Источник: 78.ru

Ушёл из жизни на 81-м году актёр из сериала «Тайны следствия» Роман Громадский
pixabay.com

Не стало народного артиста РСФСР Романа Громадского. Он не дожил до 81 года. Трагической новостью поделился его сын.

Отмечается, что актер скончался из-за инсульта. Более полувека он посвятил работе в театре “Балтийский дом” в Северной столице. С 1966 года он стал появляться на телеэкранах.

Зрителям Громадский известен по таким сериалам и фильмам, как “Тайны следствия”, “Ментовские войны”, а также “Блокада”, “Двое из ларца”, “Открытая книга”, “Сонька Золотая ручка”, “Человек меняет кожу”. В свое время актер удостоился Ордена почета и Ордена Дружбы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Эксперт Жданов допустил, что некоторые лидеры «Талибана»* были завербованы ЦРУ

Эксперт Жданов допустил, что некоторые лидеры «Талибана»* были завербованы ЦРУ

Некоторые руководители “Талибана”* (запрещенная в России террористическая организация), судя по всему, являются агентами под прикрытием, которых завербовало ЦРУ, когда те находились в тюрьме “Гуантанамо”. Такого мнения придерживается Юрий Жданов, являющийся президентом российской секции Международной полицейской ассоциации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью