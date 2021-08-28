Аргументы Недели Общество 13+

Исследование показало, куда россияне путешествовали этим летом на поездах чаще всего

, 18:19

Исследование показало, куда россияне путешествовали этим летом на поездах чаще всего
pixabay.com

Аналитики рассказали, какими направлениями российские граждане воспользовались текущим летом. Речь идет о поездках на поезде.

Соответствующее исследование провел аналитический центр сервиса поездок и путешествий “Туту.ру”. Так, в летние месяцы нынешнего года особым спросом среди внутренних направлений пользовалась поездка из Москвы в Санкт-Петербург. За год средняя стоимость поездки увеличилась до 3024 руб. в одну сторону. Ранее показатель составлял 2752 руб.

Очередное востребованное направление - Москва - Нижний Новгород. Что касается среднего чека, то речь идет о 1521 руб. в одну сторону. В минувшем году показатель был больше на 15%. Далее по популярности идет направление Москва - Брянск со средним чеком поездки 835 руб., пишет RT. Кроме того, среди россиян популярны такие направления, как Сочи - Краснодар, Краснодар - Адлер, Москва - Анапа.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Эксперт Жданов допустил, что некоторые лидеры «Талибана»* были завербованы ЦРУ

Эксперт Жданов допустил, что некоторые лидеры «Талибана»* были завербованы ЦРУ

Некоторые руководители “Талибана”* (запрещенная в России террористическая организация), судя по всему, являются агентами под прикрытием, которых завербовало ЦРУ, когда те находились в тюрьме “Гуантанамо”. Такого мнения придерживается Юрий Жданов, являющийся президентом российской секции Международной полицейской ассоциации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью