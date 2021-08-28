Исследование показало, куда россияне путешествовали этим летом на поездах чаще всего

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28 августа 2021, 18:19

pixabay.com

Аналитики рассказали, какими направлениями российские граждане воспользовались текущим летом. Речь идет о поездках на поезде.

Соответствующее исследование провел аналитический центр сервиса поездок и путешествий “Туту.ру”. Так, в летние месяцы нынешнего года особым спросом среди внутренних направлений пользовалась поездка из Москвы в Санкт-Петербург. За год средняя стоимость поездки увеличилась до 3024 руб. в одну сторону. Ранее показатель составлял 2752 руб.

Очередное востребованное направление - Москва - Нижний Новгород. Что касается среднего чека, то речь идет о 1521 руб. в одну сторону. В минувшем году показатель был больше на 15%. Далее по популярности идет направление Москва - Брянск со средним чеком поездки 835 руб., пишет RT. Кроме того, среди россиян популярны такие направления, как Сочи - Краснодар, Краснодар - Адлер, Москва - Анапа.

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