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Замминистра здравоохранения Салагай озвучил количество перенесших COVID-19 школьников в России

, 17:27 Источник: ТАСС

Замминистра здравоохранения Салагай озвучил количество перенесших COVID-19 школьников в России
pixabay.com

В России общее количество учащихся школ, которые перенесли COVID-19 или лечатся от нее, составляет по меньшей мере 500 000 человек. Этой информацией поделился Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения.

По его словам, на сегодняшний день свыше 500 000 подхвативших коронавирусную инфекцию несовершеннолетних являются школьниками. Салагай подчеркнул, что они находятся в группе особого риска.

Министр также отметил, что со школьниками и их родителями следует проводить информационную и профилактическую работу. Он заявил о планах восстановления проведения профилактических осмотров детей.

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