В Поволжье во время предвыборного праздника сгорели жилые дома

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28 августа 2021, 17:06 Источник: Новая газета

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Поволжье стоит аномальная жара и тяжелейшая засуха. Над Самарской областью летают самолеты и вертолеты, сбрасывая воду на очаги возгорания, дежурят пожарные поезда и машины МЧС. Жертв нет, но многие люди потеряли свое жилье.



В поселке Немчанка 40 с небольшим домов, сейчас он пустой. 22 августа здесь сгорело 16 домов, и многим сельчанам теперь приходится ютиться у друзей и родственников. Горело даже местное кладбище.



Несколько пожарных машин появились в Немчанке лишь после случившегося. Один из пожарных рассказал о том, как это произошло:



«Мы с Черкасс вообще ехали, час почти добирались. Совсем не местные. Пока мы доехали до Гвардейцев, они уже наполовину сгорели. Нас поставили лес охранять. Ну лес тоже сгорел потом… Ну потому что, блин, на этой машине… Да, надо было сразу вертолет вызывать, когда Гвардейцы загорелись. Но у людей праздник был — 22 числа как раз Газманов в Борском пел. Не до этого было».



Олег Газманов выступал на предвыборном патриотическом празднике. Поводов для выступления было сразу несколько: День российского флага и юбилей Борского — 285 лет.



«Сегодня праздник День флага РФ! Только у Великой страны могут быть Великие цели. В такой стране обязательно должны быть Герб, Гимн и Флаг», — писал певец в инстаграме в то время как Немчанка в 10 минутах езды от Борского горела. Пожар в тот момент тушили только сами жители.



Газманов также с воодушевлением отметил, что ему удалось посадить дерево Победы и прокатиться на танке.



После пожара в Немчанке появились и медики.



«У нас тут мобильный госпиталь разбили. И мы дежурим тут каждое утро. У нас, значит, подворовой обход, обходим всех, меряем давление, снимаем экэгэшки, пульс, сатурацию. В общем, лечим всех»,- сообщила старшая медсестра Борской больницы Елена Казаева.



Дежурная группа медиков регулярно отправляет губернатору фотоотчеты. Медицинские приборы и оборудование находятся в специальном автобусе.



Из Борского приехали и бурильщики. Они бурят скважину, поскольку в деревне лишь один колодец, а его уже вычерпали пожарные. Питьевой воды в Немчанке больше нет.



О последствиях пожара рассказал местный житель Андрей:



«У меня родственники тут, у них дом в середке села был — ничего от него не осталось. У них были и свиньи, и куры. Гараж сгорел, все сараи сгорели, все свиньи обуглились — черные. Дом сгорел. Он его только, блин, отстроил. Не осталось вообще ничего. А у них трое детей».



Губернатор региона Дмитрий Азаров приехал в Немчанку на следующий день после пожара и провел с жителями встречу, пообещав на выбор восстановить сгоревшее жилье или предоставить новое.





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