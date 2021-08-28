Шойгу заявил, что созданные в рамках ДОН Ту-214 перепрофилируют на заводе в Казани

Аргументы Недели → Общество 13+

28 августа 2021, 15:33 Источник: РИА Новости

Сергей Шойгу, фото: MOD Russia/Global Look Press

Самолеты Ту-214ОН, которые были созданы для инспекционных полетов в рамках договора “Открытое небо”, перепрофилируют в столице Татарстана. Этим специалисты займутся на Казанском авиационном заводе.

Такое заявление сделал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, когда встречался с журналистами региона. Он подчеркнул, что перепрофилировать воздушные суда будут в связи с окончанием действия ДОН.

В российском Минобороны сообщили, что Российская Федерация прилагала максимум усилий, чтобы сохранить этот договор, а в его развале виноваты Соединенные Штаты.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости