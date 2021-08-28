Власти Сочи сообщили об объявлении в городе-курорте экстренного предупреждения из-за жары

В городе Сочи жаркая погода стала причиной объявления экстренного предупреждения. Данная информация поступила от пресс-службы администрации курорта.
Отмечается, что метеорологи сообщили о температуре до плюс 36-37 градусов в ряде районов Сочи. Такая жара будет наблюдаться местами с часу или двух дня до конца для субботы, в дневные и вечерние часы воскресенья.
Жителей города и туристов призвали придерживаться мер предосторожности. Им посоветовали ограничить пребывание на солнце с 12 дня до 6 вечера.
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